Maratona para lembrar de Paulo Gustavo

Paulo Gustavo costumava dizer que “rir é um ato de resistência”. E, nesta quarta (4), quando se completa um ano da morte do ator devido às complicações da covid-19, nada melhor do que rir com os tipos impagáveis criados por ele. A maratona acontece nos canais Multishow e Telecine Fun, que prepararam uma programação especial para a data.

No Multishow, que foi a casa onde Paulo Gustavo estrelou vários programas, as homenagens começam cedo, às 7h, e vão se estender por todo o dia, com a exibição de pílulas especiais com a família e com amigos do artista, contando histórias inéditas e divertidas. Nomes como o ex-marido Thales Bretas, Luciano Huck, Angélica, Preta Gil, Fiorella Mattheis, Didi Wagner e Carol Trentini estão confirmados.

Entre 12h30 e 18h30, uma maratona de episódios selecionados com Paulo Gustavo vai tomar conta da programação. E às 21h15, o canal vai apresentar ainda um episódio especial do Vai Que Cola: O Grande Golpe do Valdo.

No Telecine, o destaque fica por conta dos filmes: o primeiro, às 18h, é Os Homens São de Marte... e é Pra Lá que Eu Vou, com Paulo Gustavo e Mônica Martelli. Adaptação da peça homônima de sucesso, o filme traz a atriz e o comediante como os amigos inseparáveis Fernanda e Aníbal. A produtora organiza casamentos como ninguém, mas não consegue encontar o par ideal. Com o humor afiado, é Aníbal quem coloca a dupla para cima quando nem tudo acontece como ela planejava.

Em Minha Vida em Marte, destaque na sequência, às 20h, os amigos da vida real estão de volta como Aníbal e Fernanda. A empresária está casada com Tom (Marcos Palmeira), com quem tem uma filha e enfrenta um dilema: salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Às 22h, o especial relembra Paulo Gustavo como Valdomiro, um de seus personagens mais marcantes. Vai que Cola - o Filme, produção derivada da sitcom homônima do Multishow, mostra as aventuras de Dona Jô (Catarina Abdalla) e de toda a turma da famosa pensão do Méier em novo endereço. Valdo recupera sua cobertura e todos os moradores se mudam para a zona sul.

Maratona

Multishow - Entre 12h30 e 18h30, uma maratona de episódios selecionados com Paulo Gustavo: Vai Que Cola, 220 Volts (2011-2016), A Vila (2017-2020) e Ferdinando Show (2015-2018); às 21h15 tem um episódio especial do Vai Que Cola: O Grande Golpe do Valdo.



Telecine - Exibe os filmes Os Homens são de Marte...e é Pra Lá Que Eu Vou (18h); Minha Vida em Marte (20h); Vai Que Cola, o Filme (22)