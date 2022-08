Marca de moda minimalista e sustentável projeta 20% de crescimento este ano

A marca de moda masculina Urbô, que possui 30 lojas na Bahia, tem colhido frutos positivos pela aposta em linhas de produtos sustentáveis. Em 2021, a empresa faturou R$ 9 milhões e o plano agora é fechar 2022 com crescimento da ordem de 20% em relação ao ano anterior. As revendas da empresa mineira em terras baianas representam 15% desse faturamento.

“Os baianos abraçaram a proposta da Urbô e, felizmente, só colhemos resultados positivos por aqui”, adianta um dos criadores da Urbô, Matheus Menezes. “O objetivo é estreitar, cada vez mais, o relacionamento com o estado”, diz. “Reduzir o impacto ambiental sempre esteve no centro de nossa atenção. Para que isso se tornasse realidade, fomos atrás de parceiros que, de fato, pudessem nos ofertar matérias-primas de qualidade e consciência ambiental”, destaca.

Cada camiseta 'less trash' utiliza três garrafas PET (Divulgação)

A borra do café é um dos exemplos de produtos que se tornaram base para malha na Urbô. “Esse resíduo passa por um processo de secagem, depois é transformado em um concentrado que, com a adição de polímeros, cria fios pelo processo de extrusão. O resultado é um tecido mais resistente, bactericida, anti-odor, com proteção UV e secagem rápida. Além disso, colabora para o direcionamento correto dos resíduos gerados pela indústria”, revela Menezes.

Outro exemplo é o pseudocaule da bananeira produz uma fibra resistente que dá vida a um tecido ecológico e biodegradável.

Em cada uma das camisetas ‘less trash’, feita a partir de PET, três garrafas deixam de poluir o ambiente. “Este material leva, em média, 400 anos para se decompor”, afirma Menezes.