Marcelo Chamusca fala em retribuir Vitória e não garante estreia

Novo técnico do Vitória, Marcelo Chamusca foi apresentado na tarde desta segunda-feira (10), na Toca do Leão. Baiano, que iniciou sua carreira no rubro-negro em 1994, o treinador alegou motivação pessoal para acertar com o clube.

“Pela estrutura física, pela organização administrativa, pela força e história que tem essa camisa. Por eu ter trabalhado no clube por quatro anos. Mais do que isso, por ter iniciado a minha carreira aqui. Sempre sou muito grato aos que me deram oportunidade, principalmente no início da minha carreira e o Vitória fez isso por mim”, disse o técnico.

Chamusca disse ter se reunido com a diretoria na manhã desta segunda-feira e ter traçado as primeiras decisões sobre o elenco para 2019. “Existem atletas no elenco com contrato com o clube, que devem permanecer para a próxima temporada e outros que o clube vai buscar um entendimento para que deem prosseguimento na carreira em outros clubes”, disse.

“Temos também muitos jogadores da base com talento e que já mostraram condições de jogar pelo Vitória. Assisti a vários jogos do sub-23 e do sub-20. Assisti a final (do Brasileiro Sub-20, contra o Palmeiras) aqui no Barradão, inclusive. Então, tenho um conhecimento prévio sobre esses atletas, que pode ser interessante”, concluiu.

O técnico não confirmou se ele vai treinar a equipe na estreia da temporada 2019, contra o CSA, pela Copa do Nordeste, no dia 15 de janeiro, no Rei Pelé. “Eu não gosto de deixar nenhum pacote fechado. Quando cheguei, já existia um planejamento prévio de estrear com o sub-23. Vamos analisar. Vai ser jogo a jogo. Se tiver a necessidade, podemos jogar com a principal”.