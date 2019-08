Marceneiro baiano está por trás de item do próximo clipe de Iza

O marceneiro baiano Matheus Pellegrini foi contratado pela cantora Iza para fazer um dos itens que fará parte do cenário do clipe do seu novo single, que ainda não teve nome divulgado.

Pellegrini anunciou seus serviços de restauração e produção de móveis em madeira por meio da Olx, plataforma de compra e venda que tem a Iza como estrela de sua atual campanha. Como parte da ação, a cantora foi visitá-lo em sua oficina para encomendar uma mesa.

(Divulgação)

Designer, o baiano se mudou para São Paulo em busca de novas oportunidades. Com um mercado saturado, começou a trabalhar com restauração de móveis e abriu o próprio estúdio. O que ele não imaginava é que a marceneira, mesma área de atuação de seu avô, poderia levá-lo a trabalhar com Iza, uma das cantoras brasileiras com a maior projeção na atualidade.

Para compor o novo clipe, a cantora também visitou outros anunciantes da plataforma, como o casal Thiago e Isis, que venderam para ela um fogão que estavam se desapegando para se mudar para uma nova casa. Outro item comprado pessoalmente por ela para o clipe é uma moto Honda CB20, do Alexandre, que vai usar o dinheiro para a renovar o visto do filho e manter seus estudos no Canadá. A cantora também comprou uma guitarra de um jovem da zona sul de São Paulo, que está sendo incentivado pela mãe a adotar hábitos de consumo consciente.

A campanha da marca com a artista já contou as histórias de apegos e desapegos da Iza e agora vai contar também a de pessoas como a do baiano Matheus. “É muito legal quando eu consigo unir trabalho com uma proposta super bacana e ao mesmo tempo contar uma história. Acho muito especial essa mensagem sobre apegos e desapegos”, afirma Iza ao CORREIO.