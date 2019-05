Márcia Fellipe, Beyoncé e Ivete são as mamães mais ouvidas do Brasil

Celebrando o Dia das Mães, que acontece neste domingo (12), o Spotify divulgou uma lista com as mamães mais escutadas em todo o mundo na plataforma de streaming desde que 2019 começou.

A rapper Cardi B, que deu à luz o primeiro filho, Kulture, em julho do ano passado, aparece na liderança. Ela é seguida por Beyoncé, mãe de três crianças, Adele, que tem um filho, Pink, mãe de dois, e Shakira, que tem dois filhos com o jogador Piqué.

No Brasil a liderança é de Márcia Fellipe, com seu forró eletrônico. Amazonense moradora de Fortaleza, ela teve um impulso na carreira com "Quem me Dera", parceria com Jerry Smith. Com 39 anos, ela é mãe de Fellipe Matheus, Athos Levi e David Lucas. Beyoncé aparece em segundo lugar pelas bandas brasileiras e a baiana Ivete Sangalo, mãe de Marcelo, Marina e Helena, é a terceira.

O Spotify também divulgou que cresceu o número de playlists com foco no Dia das Mães - são mais de 7,8 milhões de listas com tema "mãe".

CONFIRA AS DEZ MAMÃES MAIS ESCUTADAS NO MUNDO



Cardi B.

Beyoncé

Adele

P!nk

Shakira

Kehlani

Britney Spears

Alicia Keys

Christina Aguilera

Mariah Carey



DEZ MÚSICAS MAIS USADAS EM PLAYLISTS “FELIZ DIA DAS MÃES” NO SPOTIFY



"A Song For Mama" - Boyz to Men

"Mom" - Meghan Trainor, Kelli Trainor

"Dear Mama" - 2Pac

"Mama" - Spice Girls

"Hey Mama" - Kanye West

"Happy" - de "Despicable Me 2" - Pharrell

"Dancing Queen" - ABBA

"Mama's Song" - Carrie Underwood

"Just the Way You Are" - Bruno Mars

"Brown Eyed Girl" - Van Morrisson