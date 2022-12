Márcia Manfredini, atriz de 'A Grande Família', morre em São Paulo

A atriz Márcia Manfredini, que interpretou a personagem Abigail na série "A Grande Família" morreu nesta segunda-feira (5) em São Paulo. A informação foi confirmada pelo filho da atriz, Nicolas Manfredini, em uma rede social.

"É com imensa dor que comunico que a minha mãe terminou hoje a sua missão na Terra. É difícil reunir nesses momentos e resumir em palavras, até lágrimas, a imensidão de que foi a sua vida", afirmou Nicolas.

Ela morreu em casa no Tatuapé, Zona Leste da cidade, segundo a filha Luiza Manfredini.

Márcia estava no elenco de Família Paraíso, no ar na Globo aos domingos. Ela também atuou na série "Sandy e Junior, fez participações nas novelas "Êta Mundo Bom" (2016), "Carinha de Anjo" (2018) e em "Deus Salve o Rei" (2018).

O ator Blota Filho postou nas redes sociais: "Ontem nos falamos por duas horas no celular como todos os dias rindo muito e fazendo planos pra viajarmos juntos ano que vem! Ela estava super bem feliz com os projetos que iam ser lançados! Ia assinar essa semana pra fazer a segunda temporada do seriado do Hassum".