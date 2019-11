Márcia Short celebra Consciência Negra em show gratuito no Pelô

Em celebração ao Dia da Consciência Negra, a cantora Márcia Short faz um show gratuito no Pelourinho nesta terça-feira (19), a partir das 21h, no Largo Quincas Berro D'Água. Em Portal Black, Márcia leva ao palco um repertório com clássicos do axé music e releitura de sucessos da MPB, além de canções imortalizadas nas vozes de grandes ícones da black music. Segundo a artista, o objetivo da apresentação na véspera do Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20, visa conscientizar a sociedade e valorizar a cultura negra.

(Foto: Claudio Colavolpe)

Também na terça (19), o cantor Gerônimo realiza mais uma edição dos seus ensaios, com as presenças do Cortejo Afro, Margary e Julio Cesar. O evento acontece a partir das 20h, no Largo Pedro Archanjo. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), e estão à venda no Sympla.

O anfitrião se apresenta acompanhado da sua orquestra Mont Serrat, formada por veteranos músicos baianos. Intitulado “O Pagador de Promessa”, o projeto cultural é realizado por Gerônimo há mais de 15 anos. A apresentação de Gerônimo no projeto é uma síntese da música e da cultura da Bahia. Ele vai de músicas baianas de raiz aos Grandes sucessos da música baiana. Ele é o compositor de canções consagradas como Eu Sou Negão, Jubiabá, Já É Carnaval Cidade e É D’Oxum, entre outras.