Márcio Garcia fala do primeiro Natal sem o pai: 'Celebrar o seu renascimento'

O ator Márcio Garcia falou na sexta-feira (25) sobre o primeiro Natal que passou sem o pai, Carlos Alberto Tavares Machado, que morreu no último dia 18, aos 77 anos, de covid-19. O apresentador refletiu sobre a perda nas redes sociais.

“Nunca poderia prever que o Natal se tornaria ainda mais marcante pra mim. Faz hoje sete dias que o meu amado pai partiu. No dia da chegada do homem mais importante da humanidade eu celebrei e celebrarei a ida do homem mais importante da minha vida aqui na Terra … mas não quero lamentar”, escreveu Márcio.

A mensagem foi escrita na legenda de uma foto em que Márcio aparece ao lado da esposa, Andréa, e dos quatro filhos, Pedro, 17, Nina, 15, Felipe, 12, e João, 5. Todos estão sorrindo em frente a uma árvore de Natal.

“Afinal eu consegui realmente celebrar o seu renascimento. Ser grato por tudo. Por tê-lo tido aqui por tantos anos. Com saúde e lucidez nada é por acaso. Assim Deus quis. A partir de hoje ele deixa mais uma marca em minha vida. Mais uma lembrança. Mais uma lição. A partir de hoje todo Natal é seu, pai! Que Deus abençoe seu retorno ao lar… Feliz Natal!”, finalizou o ator.