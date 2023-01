Marco Aurélio Mello diz que errou ao avaliar Moraes como bom nome pro STF

Nesta quarta-feira (11), o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello afirmou que se enganou quando elogiou o então colega Alexandre de Moraes em 2016, quando foi escolhido para o Supremo.

As afirmações se deram em uma entrevista para a Rádio Bandeirantes.

"Ele [Moraes] não vem contribuindo para a paz social. Não vou tecer considerações maiores, e olha que o conheço há muitos anos", afirmou o ex-STF.

Moraes foi sucessor de Teori Zavascki no Supremo, sendo nomeado para a corte em 2016, após sua morte. A indicação foi pelo então presidente Michel Temer (MDB).

"Na época da queda do avião em que faleceu o ministro Teori Zavascki, fui questionado por jornalistas quanto ao que se faria, como seria preenchida a cadeira, e disse que o presidente Michel Temer tinha um homem talhado para a cadeira", afirmou Marco Aurelio Mello.

Sobre a indicação de Moraes, ele afirmou: "Foi professor universitário, foi do Ministério Público, foi secretário de Segurança Pública do prefeito [Gilberto] Kassab e do governador Geraldo Alckmin, ministro da Justiça. Vejo que errei redondamente".

Marco Aurélio se aposentou do STF em 2021 e estava comentando os atos terroristas do último domingo (8), em Brasília.

O ex-Supremo afirmou ser contrário ao afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e às prisões dos golpistas que estavam acampados em frente ao QG do Exército.

"Não viveremos dias melhores no Brasil com atos de força, que não tivemos sequer na época do regime de exceção. Vamos marchar com temperança", afirmou.