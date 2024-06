QUEBROU O BRAÇO

Ex-jogador Serginho Chulapa é denunciado por agredir esposa; ele teria se machucado em briga

O ex-jogador Serginho Chulapa, de 70 anos, é acusado de agredir a esposa dele, Kátia Christina, 48, na entrada do prédio onde os dois moram, em Santos, no litoral de São Paulo.

De acordo com a polícia, o ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira teria agredido a esposa, que revidou com um empurrão. Chulapa caiu, quebrou o braço direito e bateu a cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, o ex-jogador teria ficado nervoso após discutir com o filho em um bar na cidade. Em seguida, Chulapa se desentendeu com a esposa, agredindo a mulher no prédio. O casal nega que houve agressão e diz que a queda foi provocada por conta de problemas no fêmur e na coluna que o ex-jogador possui.