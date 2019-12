Marcos Mion se emociona com apresentação do filho: 'autismo não é incapacidade'

O apresentador Marcos Mion se emocionou ao ver o filho Romeo se apresentando num palco pela primeira vez. O adolescente de 14 anos, que é autista, dançou ao som de Singing in the Rain e fez o apresentador de A Fazenda refletir sobre sua relação de afeto com o rapaz neste domingo (1º). Em um vídeo de quase seis minutos publicado no Instagram, Mion aparece arrumando a gravata de Romeo e apoiando o primogênito minutos antes de ele se apresentar.



"Quando Romeo era pequeno, durante as apresentações da escola, eu ficava com ele no segundo andar olhando pela fresta da janela as crianças se apresentarem na quadra. Abraçava ele, que tremia de tanto pavor que sentia em se apresentar, apesar de sentir que, por dentro, ele tinha muita vontade", recorda o pai.



"Quase dez anos depois, está ele subindo ao palco de um dos maiores teatros de São Paulo, o teatro Alfa, lotado de gente que ele não conhece, para se apresentar sozinho", destaca.

(Foto: Olivia Rios/Divulgação)

Marcos Mion aproveitou o momento para aconselhar outros pais. "Se seu filho autista tem uma vontade, um interesse, um hiperfoco, apoie ele. Na verdade, esse conselho não é apenas para pais de autistas, mas sei de muitos pais que cortam o hiperfoco por 'não aguentarem mais meu filho só falando disso, só assistindo isso'", disse.



Em seguida, ele reiterou que autismo não é doença, mas, sim, uma forma diferente de funcionamento humano. "Autismo não é incapacidade, pelo contrário, se conseguir trabalhar nas terapias e fazer o autista se desenvolver, ele pode ser uma luz, uma inspiração, uma bênção para milhares de pessoas."



Romeo recebeu elogios de personalidades, como Xuxa Meneghel, Rafa Brites, Adriane Galisteu e Marco Luque. Mion também é pai de Donatella Mion, de 11 anos, e Stefano Mion, de nove - todos frutos do relacionamento dele com Suzana Gullo.