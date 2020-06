Margareth, Bell e Negra Cor fazem lives no fim de semana

Música e Ação Social

Neste sábado (6), Margareth Menezes leva para os fãs as canções que marcaram sua carreira, em transmissão que começa às 19h30, no YouTube da cantora. No Instagram dela, será transmitida a primeira hora da apresentação. Além das músicas, haverá depoimentos de artistas e amigos convidados. A Live Autêntica apoiará, através de doações, o Fundo Solidário Covid-19 para Mães das Favelas, da CUFA (Central Única das Favelas), que conta com Margareth em sua campanha. As doações poderão ser feitas através de QR Code na tela, que levará ao Pic Pay. Foi Deus Que Fez Você e Blowin In The Wind estão no repertório. A live será realizada na casa da artista. Amanhã, no YouTube, às 19h30

Clima de São João

É em clima junino que acontece a próxima live de Bell Marques, sábado (6), às 18h, no YouTube do artista. “Quem me acompanha sabe do meu carinho pelas festas juninas, por forró e por mestres como Luiz Gonzaga. Tenho 4 álbuns gravados só com músicas de forró”, diz o cantor. Bell diz que, como não haverá São João em razão da pandemia, ele homenageia a festa com a live. Amanhã, no Youtube, às 18h

Memórias dos ensaios

Nesta sexta (5), às 20h, o cantor Adelmo Casé e a banda Negra Cor realizam o show virtual Bahia Café Live Negra Cor. Casé promete relembrar os antigos ensaios de verão no Bahia Café Hall, em Salvador. Com duração de duas horas, a transmissão ao vivo acontece às 20h, pelo canal oficial do grupo no YouTube. Barulhinho Bom, Coração Tambor e Só Vou Fazer Amor estão no repertório. Hoje, às 20, no YouTube