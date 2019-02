Mariene de Castro promove movimento inter-religioso em show

Para discutir a Intolerância religiosa, mariene deCastro reunirá líderes de diversas religiões para debate. A proposta da Sambista servirá de abertura para seu show Santo de Casa, que acontece nesta sexta-feira (22). O momento inter-religioso, será realizado em uma roda de conversa com lideranças de diversos segmentos religiosos pela promoção do diálogo e combate à intolerância, superando todo e qualquer tipo de discriminação e preconceito.

Entre os confirmados para o evento estão o Pastor Djalma (Igreja Batista), José Medrado (Espiritismo), Pai Rafael (Umbanda), Pastor Bruno (Anglicano), Mãe Jaciara (Candomblé), Padre Alfredo (Anglicano) e o Monge Saunaka Rsi Dasa (Movimento Hare Krishna na Bahia). O evento pretende fortalecer a discussão sobre o combate à intolerância religiosa, em um lugar propício: a região onde hoje está o Espaço Cultural da Barroquinha abrigou o primeiro terreiro de Candomblé do Brasil, tornando-se depois uma igreja.



Após o momento inter-religioso, os grupos Chula de São Braz e Voa Voa Maria de Matarandiba levam o melhor do Samba de Roda para o público. A seguir, o Santo de Casa celebra no pátio do Espaço Cultural da Barroquinha a cultura popular com o show de Mariene de Castro, resgatando sambas clássicos do repertório nacional, além de canções autorais, gravadas em seus discos - músicas que celebram também a diversidade religiosa e a cultura popular. O show contará com as participações especiais de Roberto Mendes e do palhaço Biancorino (Alê Casali).



Antes dos shows, o público será recebido em uma ação do Clube dos Caretas - um trabalho da artista plástica Lu Muller - e a Dj Lara Luzuah apresenta um setlist especial. Lara realiza eventos de arte, cultura e espiritualidade, realizando performances em grandes festivais nacionais de música. Além de abrir a noite, ela toca ainda nos intervalos das apresentações e ao final do show de Mariene. Os portões serão abertos a partir das 18h.

Serviço

O que: Mariene de Castro apresenta Santo de Casa

Onde: Espaço Cultural da Barroquinha (Castro Alves).

Quando: Nesta sexta (22), às 18h.

Ingressos: R$ 60| R$ 30.