Marília tem surto de covid-19 após viagens para a Copa do Brasil

O Marília confirmou 15 casos positivos de covid-19, entre jogadores e funcionários, nesta terça-feira (23). O surto acontece após a equipe paulista viajar por três estados, um deslocamento mais de 2 mil quilômetros e quase 40h dentro de um ônibus, para enfrentar o Criciúma, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Outros resultados ainda são aguardados, e há a possibilidade que o número de infectados aumente. Em comunicado, a diretoria do clube mostrou incômodo com os deslocamentos para a partida. "Fica registrado o descontentamento do MAC com a transferência da partida pela Copa do Brasil que deveria ter ocorrido em Marília", diz a nota.

Inicialmente marcado para a cidade do interior paulista, o duelo sofreu duas mudanças de locais por conta das restrições no local e Varginha, em Minas Gerais. A CBF reagendou o confronto então para Cariacica, no Espírito Santo. O Marília empatou sem gols com o Criciúma e foi eliminado na primeira fase da competição.

Quatro jogadores já haviam testado positivo antes da viagem para a partida pela Copa do Brasil e ficaram de fora do jogo. São eles: o goleiro Cléber Alves, o meia Bruno Sabiá, além dos volantes Matheus Silva e Dagoberto.