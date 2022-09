Marina Silva declara apoio à candidatura de Lula 'para derrotar Bolsonaro'

Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente durante o primeiro governo de Lula, declarou apoio ao candidato petista durante reunião realizada nesta segunda-feira (12), em São Paulo.

"Olhando para o que está acima de nós, manifesto meu apoio de forma independente ao candidato e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Compreendo que neste momento crucial da nossa História quem reúne as condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo é a sua candidatura", afirmou.

A ex-senadora foi filiada ao PT até 2009, quando deixou o partido para disputar a presidência pelo PV, em 2010. Ela ainda tentou outras vezes: em 2014, pelo PSB, e em 2018, pela Rede.

Após o afastamento, a ambientalista volta a se aproximar do partido dos trabalhadores com o apoio, de forma independente, à candidatura de Lula.

"Estamos vivendo aqui um reencontro político e programático. Porque do ponto de vista das nossas relações pessoais, tanto eu quanto o presidente Lula nunca deixamos de estar próximos e de conversar, inclusive em momentos dolorosos de nossas vidas. Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da política do nosso país diante de uma ameaça, a ameaça das ameaças à nossa democracia", destacou.

O partido de Marina, Rede Sustentabilidade, anunciou apoio a Lula no final de abril.

Em seu discurso, Lula ressaltou a importância do apoio em um momento em que "a democracia está correndo risco nesse país".

"Vocês viram agora um companheiro do PT ser assassinado no dia do seu aniversário. Vocês viram agora um companheiro quase ser decapitado por outro, na cidade de Confresa, no Mato Grosso. E vocês viram a cena grotesca, vergonhosa, humilhante do comportamento de um reacionário bolsonarista entregando uma cesta básica para uma companheira que necessitava de um alimento e teve a pachorra de perguntar em quem que ela ia votar", comentou.