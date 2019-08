Mario Bezerra faz apresentação única no Teatro Sesi Rio Vermelho

Canções sobre o despedaçamento amoroso, do encantamento à decepção, costuram o roteiro de 'Carótida, o show', do multiartista Mario Bezerra. A apresentação única acontece nesta quinta-feria (22), às 21h30, na Varanda do Sesi Rio Vermelho. No repertório, estão sucessos de artistas "que cantaram dores e curas de paixões", como Nelson Gonçalves, Waldick Soriano, Gal Costa, Roberto Carlos, Cazuza, Dolores Duran e Ângela Rorrô.

Com direção artística do ator, diretor, cantor e compositor Fernando Ishiruji, o show é batizado com um nome que remete à "artéria que tem, como principal função, a de transportar ao cérebro o sangue que o coração bombeia. Ela é o meio de comunicação entre a cabeça e o resto do corpo. Sem essa troca, não há vida e, sem vida, não há paixão", explica Mario, que compõe o elenco da Cia. Baiana de Patifaria.

“Se fôssemos desprovidos de paixão, não nos definiríamos como seres humanos. Humanos incoerentes, capazes de amar e desamar na mesma proporção. E não há matéria-prima mais sublime para a música do que essa dicotomia entre amor e desamor, razão e emoção”, completa Mario que, há seis anos, trabalha como cantor/crooner da Orquestra Fred Dantas. Além dele, a apresentação conta com uma banda formada pelos músicos Ronald Vaz, Leonardo Bittencourt, Ítalo Gramacho e Ângelo Falcão.

Serviço

O quê: 'Carótida, o Show'

Quando: Quinta-feira (22) às 21h30

Onde: Varanda do Sesi Rio Vermelho (Rua Borges dos Reis, nº 9, Rio Vermelho)

Couvert: R$ 25. Vendas: no local e no Sympla