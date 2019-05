Marta sente lesão na coxa durante treinamento

Faltam dezesseis dias para a Seleção feminina fazer sua estreia na Copa do Mundo da França. A partida contra a Jamaica acontece no dia 9 de junho às 10h30. No treino da última sexta-feira (24) o técnico Vadão recebeu uma notícia que preocupa: craque do time, a atacante Marta sentiu um incômodo na coxa esquerda.

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que a camisa 10 foi submetida a um exame que apontou lesão grau 1/2 do músculo bíceps femoral. Ainda segundo a CBF, a atleta permanecerá em tratamento na fisioterapia com avaliações periódicas e, após uma semana, um outro novo exame de imagem será realizado para analisar a evolução do tratamento.

Na Copa do Mundo, o Brasil está no Grupo C junto a Jamaica, Itália e Austrália. A equipe brasileira enfrenta um retrospecto complicado: são nove derrotas consecutivas. O Brasil está realizando a preparação na cidade de Portimão, em Portugal, onde fica até o próximo dia 5 de junho, quando embarcam para a França.