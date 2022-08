‘Mata essa velha’, disse falsa vidente a mulher que aplicou golpe na mãe

Rosa Stanesco Nicolau, A suposta “Mãe Valéria de Oxóssi”, nome artístico de Rosa Stanesco Nicolau chegou a ordenar que a namorada Sabine Boghici matasse a mãe. A dupla aplicou um golpe de R$ 725 milhões contra a idosa. Rosa e Sabine foram presas nesta quarta-feira na Operação Sol Poente.

O delegado Gilberto Ribeiro, citou uma conversa entre a filha da vítima e a namorada. “Mata essa velha!”, ordenou Rosa mais de uma vez, enquanto Sabine mantinha uma faca no pescoço da mãe.

“Em ligação de áudio, Valéria de Oxóssi mandava [Sabine] matar a mãe, dizendo que ia ficar com tudo, e que aquilo tudo ia ser delas”, afirmou o delegado, em entrevista ao Encontro, da TV Globo.

A defesa dos presos disse que Sabine tem direito a 25% de todo o patrimônio do espólio do pai e que provará que “Sabine recebeu as obras pacificamente da mãe”.