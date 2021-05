Mateus Aleluia e Sérgio Siqueira lançam o e-book África do Lado de Cá

Uma taça de vinho, um dedo de prosa, uma viola, boa companhia. Esta é a proposta da Live dos Amigos, evento com transmissão virtual que marca o lançamento do e-book África do Lado de Cá, o mais recente trabalho da parceria entre o cantor e compositor Mateus Aleluia e o produtor cultural Sérgio Siqueira.

A Live dos Amigos está marcada para nesta sexta-feira (14), a partir das 19 horas. O link será disponibilizado na bio da página África do Lado de Cá no Instagram e no Facebook e o encontro será mediado pela produtora executiva do projeto, Milena Velloso, e pelo editor da obra, Aurelio Nunes.

“Queremos que o lançamento de África do Lado de Cá seja uma celebração, e convidamos a um brinde todos aqueles que quiserem se juntar a nós“, entoa Sérgio. “Um brinde à amizade e aos encontros e reencontros que a vida nos proporciona”, arremata Mateus.

O último dos Tincoãs promete entremear o bate-papo com a apresentação de canções que compôs inspiradas na similitude entre o Recôncavo baiano, onde nasceu, e Angola, país africano onde viveu quase duas décadas. É exatamente este o tema central de África do Lado de Cá, onde fragmentos de canções, poesias e depoimentos de Mateus dialogam com as fotografias que Sérgio Siqueira fez nas festas de largo de Salvador e nas celebrações dos terreiros de Cachoeira.

Fotografias de Sérgio Siqueira também ilustram o e-book (Sérgio Siqueira/divulgação)

Um trabalho que ao mesmo tempo consolida e sintetiza a parceria entre os amigos. Na época em que dirigiu a criação da TV Bahia, Sérgio convidou Mateus para realizar trabalhos como a Palestra Musical Afro-Barroca, na Casa do Sol, as trilhas sonoras para os especiais Pelo Velho Chico, Sertão Sertanejo e a música-tema do verão da TV Bahia de 2018. E ainda produziu os shows de Mateus nas festas literárias Flipelô, em Salvador, e Flica, em Cachoeira.

“Defino este projeto como um poema visual envolvendo a palavra cantada de Mateus Aleluia unida às minhas fotografias. A palavra de Mateus vinda das nossas conversas, das suas músicas, entrevistas, palestras e as minhas fotografias, vindas das andanças pelo Recôncavo e por pontos de força de Cachoeira, guiado pelo próprio Mateus”, pontua Sérgio. "África do Lado de Cá fala dessa África barroca de Cachoeira dialogando com o seu umbigo, a partir de Luanda-Angola, onde vivi”, conclui Mateus.

O projeto foi contemplado com apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, governo federal.

Serviço: Lançamento do e-book com Live Entre Amigos, com Mateus Aleluia e Sergio Siqueira | sexta (14), 19h | na página África do Lado de Cá no Instagram e no Facebook