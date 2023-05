Matheus Bahia celebra titularidade no tricolor e prega atenção ao Santos

Depois de uma sequência no banco de reservas, o lateral esquerdo Matheus Bahia recuperou a posição de titular no tricolor. Ele venceu a disputa com o equatoriano Chávez e nos três últimos jogos começou jogando.

Agora, o jogador quer ampliar a sequência no Esquadrão. Nesta quarta-feira (10), ele será titular contra o Santos, às 19h, na Vila Belmiro, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Só está sendo resultado do meu trabalho, do que eu vinha produzindo nos treinos. Não foi do nada que aconteceu. O que estou rendendo dentro de campo, o que estou correspondendo, é pelo meu trabalho, meu esforço, dia a dia. Estou sendo recompensado por isso", disse ele durante entrevista na manhã desta terça-feira (9).

Por falar em Santos, o Bahia tem uma missão contra o alvinegro. A última vez que o clube baiano venceu o Peixe fora de casa foi em 2012. Na ocasião, o time treinado por Jorginho bateu o Santos de Neymar por 3x1. Souza, Gabriel e Neto marcaram os gols.

Agora, o Bahia precisa encerrar o jejum para embalar o terceiro triunfo seguido no Campeonato Brasileiro.

"Acho que é fazer o que a gente vem fazendo no dia a dia, nosso trabalho, que a gente vem produzindo nos jogos. A gente tem que se preocupar com alguns pontos do time deles que são fortes. Temos que fazer nosso trabalho, o que a gente já vem fazendo e um pouco mais ainda", finalizou Bahia.