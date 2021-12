Maurílio, da dupla com Luiza, sofre parada cardíaca e é internado em estado grave

O cantor sertanejo Maurílio, que faz parte da dupla com Luiza, sofreu múltiplas paradas cardíacas na noite dessa terça-feira (14). O artista precisou ser internado em um hospital de Goiânia, onde permanece em estado grave.

De acordo com o colunista Leo Dias, o episódio aconteceu após o cantor voltar de uma viagem à trabalho. Em suas redes sociais, Maurílio fez um post sobre participação da dupla no DVD Não é o Fim do Mundo, de Zé Felipe e Miguel.

Luiza e Maurílio são conhecidos pelo hit S de Saudade, lançada em 2019 com a dupla Zé Neto & Cristiano. Eles também já gravaram com Alcione, Marília Mendonça, Jorge e Gabriel Diniz. Luiza, que faz dupla com Maurílio, namora a ex-BBB Marcela McGowan.