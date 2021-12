MC Loma pede ajuda em ‘mutirão’, muda visual e suspeita de participação no BBB22 cresce

Um breve vídeo postado pela cantora MC Loma no Instagram fez crescer a especulação sobre sua participação no reality global Big Brother Brasil. Ela aparece com um novo look e pede para todo mundo ajudar fazendo ‘mutirão’, expressão bastante conhecida para quem acompanha a programação. A publicação foi feita nesta quarta-feira (22) e virou um dos assuntos mais comentados do dia.





A comparação é de que a estratégia é parecida com a adotada por outras participantes, a exemplo de Camila de Lucas, uma das finalistas da edição deste ano. O look foi aprovado pelos seguidores.

Nesta terça, o diretor do reality, Boninho, usou as redes sociais para dar um spoiler da nova edição. "Tem tanta coisa pra contar pra vocês...parte da galera já está praticamente confirmada. Mas, se eu for contar tudo agora para vocês, perde a graça", brinca o diretor da emissora.

O BBB22 começa no dia 17 de janeiro.