'Me defendi todas as vezes, instintivamente', diz Dira Paes sobre assédio na carreira

A atriz Dira Paes, que tem mais de 35 anos de carreira, revelou em entrevista ao jornal O Globo como tem enfrentado o assédio ao longo da sua vida e trajetória profissional.

“Tive experiências desagradáveis com diretores, assédios verbais, mas me defendi todas as vezes, instintivamente. Indo embora na hora, por exemplo. A violência nunca me travou. Ainda bem. Já aconteceu de estar voltando da escola, e um homem meter a mão em mim. Consegui virar o braço, e ele saiu correndo”, revelou a atriz, durante a entrevista.

Dira começou sua carreira em 1985 com a produção cinematográfica britânica “Floresta das Esmeraldas”, filmada quando era ainda adolescente. Já fez 15 novelas/séries na TV, 43 filmes e seis peças teatrais.

Ela destacou ainda, na publicação, que o ambiente artístico tem mudado e sido mais respeitoso. “Não tem mais tanto espaço para ego, para mau humor. Se você errou, peça desculpas, se possível, imediatamente. Estamos errando e aprendendo. Falo com muita gente como se tivesse conversando com o meu filho de 5 anos, ensinando o beabá. O princípio da cidadania, de não fazer com o outro o que não quer que façam com você, é uma coisa que já devia estar clara.”