Médico preso por armazenar imagens de pornografia infantil confessa crime

Após ser preso em flagrante por armezenar imagens de pornografia infantil, o médico nutrólogo Hiron Neponuceno confessou ser culpado pelo crime. A informação foi passada pela delegada titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), Simone Moutinho.

O suspeito foi preso pelos agentes da unidade na manhã desta terça-feira (24). A ação ocorreu em flagrante, no apartamento onde ele mora, na Avenida Paralela, após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no local.

No imóvel foram encontradas imagens de pornografia infantojuvenil em dispositivos eletrônicos, além de uma cartela de drogas sintéticas, além de notebooks, aparelhos celulares, pen drives e outros dispositivos eletrônicos.

Todo o material apreendido passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Autuado em flagrante, pelo armazenamento das imagens de pornografia infantil e posse de entorpecente, o homem se encontra à disposição da Justiça.

Reincidente

O nutrólogo tem 30 anos e é de Itaberaba, no centro-norte da Bahia. Ele também é investigado em um inquérito policial em Niterói, no Rio de Janeiro, decorrente de uma prisão em flagrante de uma terceira pessoa, por estupro de vulnerável, ocorrido naquele estado.

Foi a partir disso que o pedido de busca e apreensão foi concedido à delegacia de Salvador. "Ele foi citado em um inquérito no Rio de Janeiro, e o juiz de lá nos pediu uma carta precatória do Judiciário de Salvador, que determinou que nós cumpríssemos um mandado de busca e apreensão na residência dele", esclareceu Simone Moutinho.

Até esta semana, o médico, que é especialista no tratamento da obesidade, prestava atendimentos em Salvador, no Salvador Trade Center, e em Itaberaba, no Centro Empresarial Meireles.

Por isso, a delegada destacou a importância da ação. “Esses materiais são de suma importância para subsidiar as investigações do Rio de Janeiro, como também a identificação de possíveis coautores, além do próprio embasamento da acusação deste suspeito”, disse ela.

A reportagem entrou em contato com telefones disponíveis no perfil do Instagram e na página profissional do Google do suspeito, mas não conseguiu contato.