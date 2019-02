Médico suspeito de violar sexualmente mais de 100 pacientes é preso

Um médico suspeito de estupro de vulnerável e violação sexual foi preso na quarta-feira (20), em Belo Horizonte (MG). Fábio Lima Duarte é investigado por violações contra 105 pacientes - 74 adultos e 31 crianças e adolescentes. As informações são do G1.

Fábio já tinha sido preso em flagrante em 31 de outubro do ano passado na Operação Infância Reavida, quando mais de 30 mil arquivos contendo pornografia e imagens de exames de ultrassonografia foram apreendidos em posse do médico. Ontem, ele foi detido na sua casa, na região da Pampulha.

(Foto: Reprodução)

De acordo com a polícia, Fábio gravava partes íntimas das pacientes durante os exames. O material apreendido ainda tem imagens dele praticando atos sexuais com adolescentes. Em outro, há um tutorial sobre como praticar sexo com crianças. Há também um vídeo que mostra uma jovem amarrada e amordaçada, já desacordada.

O médico atuava em clínicas de Betim e Vespasiano, além de Belo Horizonte. Nos exames, ele costumava direcionar a câmera para as partes íntimas dos pacientes. No caso de menores de idade, ele ainda colocava a idade no material para ajudar a identificação.

Uma das pacientes foi identificada. A delegada Renata Ribeiro Fagundes diz que a vítima percebeu algo estranho porque o usame durou 40 minutos. Agora, a investigação busca identificar outras vítimas do médico que aparecem nas imagens.

A defesa do médico não foi encontrada para comentar o caso.