Médicos baianos lançam aplicativo de telemedicina

Em tempos de pandemia, ainda mais com o agravamento atual, até sair de casa para uma consulta de rotina envolve perigo, mais ainda se o médico estiver atendendo num hospital. Já falamos aqui sobre telemedicina, no início da pandemia (já faz um ano quase...), mas a iniciativa segue sendo importante e ganhará uma nova possibilidade no próximo dia 1º de março. E ‘made in Bahia’.



O app Médicos do Brasil foi desenvolvido por médicos, além de uma equipe multidisciplinar, e promete facilidade no uso tanto para profissionais como para pacientes. Os idealizadores da plataforma são os médicos Helder e Wagner Coelho Porto, que participarão do lançamento oficial do app, na próxima segunda-feira, seguido de um simpósio sobre a pandemia. De acordo com a organização, o evento será apenas para 60 pessoas e obedecendo aos protocolos de saúde (é o que esperamos dos médicos), com transmissão pelo próprio Médicos do Brasil, que já está disponível para download tanto para iOS quanto para Android.



Aqui cabe uma observação: uma pena que, em tempos tão duros de pandemia, os desenvolvedores deem espaço para profissionais que seguem tentando empurrar um ‘tratamento precoce’ que não encontra eficácia comprovada em qualquer estudo científico. Além disso, uma das telas de demonstração do app ainda traz uma receita virtual indicando logo de azitromicina (além de amoxicilina, escrito incorretamente), uma das medicações sem qualquer ação comprovada contra a covid-19.



De acordo com os desenvolvedores, o app foi criado com a intenção de prestar serviço de saúde àqueles que tem alta necessidade, em regiões afastadas de grandes centros e da possibilidade de um atendimento integral a saúde: “Visa, também, atender a uma demanda de pacientes que não têm tempo, em suas rotinas, para uma consulta presencial, proporcionando uma relação mais rápida e efetiva entre o médico/profissionais de saúde e o paciente”.



Para os médicos, ele permitirá as seguintes funções: cadastro de especialidades médicas; escolha do tempo e valor das consultas; definição da agenda de atendimento; videochamada em tempo real; prontuário de atendimento; solicitação de exames; atestados e laudos; modelos pré-gravados de receitas e solicitações; e relatórios de atendimentos e faturamento.



Já para os pacientes, o app oferece: busca por profissional, especialidade ou cidade; cadastro de anamnese; histórico de atendimentos; agendamento fácil; alertas e lembretes; pagamento por cartão de crédito; receita digital com QR Code; e solicitação de exames e postagem de resultados.

Samsung apresenta linha de refrigeradores com alta resistência elétrica

Estamos acostumados a escolher entre aparelhos 110V ou 220V, algo que só não existe nos chamados bivolt. Ainda assim, o espetro desses aparelhos costuma ser bem limitado, não precavendo contra picos elétricos mais altas. Se a gente pensar em eletrodomésticos da linha branca, mais difícil ainda. Garantindo sobreviver a picos de até 310V, a Samsung lançou durante essa semana a linha de refrigeradores Evolution, com tecnologia Powervolt, desenvolvida especialmente para o mercado brasileiro. A tecnologia foi certificada pelo Grupo Certificador PCN da América Latina.

Além disso, a linha, que conta com refrigeradores de 385 e 460 litros, promete economia de energia a parte do seu motor inverter que, ao invés de ficar ligando e desligando de acordo com a necessidade de manutenção de temperatura ideal dentro do aparelho, funciona de forma constante. “É como se comparássemos o consumo de carros na cidade e na estrada. Na cidade, com acelerações e desacelerações, consome mais que na estrada, quando é constante”, explica Helbert Oliveira, diretor da Divisão de Home Appliances da Samsung Brasil. A garantia do compressor da linha de refrigeradores é de 10 anos, ela conta com os seguintes preços sugeridos: RT38 (385 litros) - R$ 3.399 (branca) e R$ 3.599 (inox); RT46 - R$ 3.799 (branca), R$ 3.999 (inox) e R$ 4.199 (black edition).

99 e ONG Justiceiras auxiliam mulheres vítimas de violências

A 99 deu um passo adiante na luta contra a violência feminina. A plataforma de mobilidade urbana agora viabiliza um canal de comunicação que conecta mulheres ao projeto Justiceiras, que presta orientação e auxílio às vítimas de violências em todo o Brasil. A parceria tem duração, por enquanto, de três meses e o serviço estará disponível para atender até 300 mil mulheres, de acordo com a 99. Ela funciona da seguinte forma: ao abrir o app e clicar na Central de Segurança, a vítima terá acesso a um formulário que direciona seu caso para a equipe das Justiceiras. A partir de uma análise multidisciplinar, inicia-se o contato e o acolhimento. Não é a primeira vez que a 99 auxilia no combate à violência contra a mulher. No ano passado, a empresa subsidiou 20 mil corridas gratuitas com destino a Delegacias da Mulher para estimular a denúncia e combater a violência sofrida seja em casa, no trabalho, no deslocamento etc..