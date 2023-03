Meia sofre grave acidente após carro voar e invadir ginásio; veja

O meia Sofiane Kiyine, ex-Lazio, sobreviveu a um grave acidente na Bélgica. O marroquino seguia em altíssima velocidade - cerca de 200 km/h - quando se chocou com um canteiro. A batida fez o veículo voar e invadir um ginásio poliesportivo.

Um vídeo que viralizou nesta sexta-feira (31) mostra todo o episódio, que ocorreu no dia anterior. É possível ver o carro de Kiyine passando em alta velocidade por uma rodovia, muito mais rápido que os outros automóveis. Em seguida, ele se choca e 'decola', atingindo cinco metros de altura.

O veículo vai em direção ao muro do ginásio ao lado da estrada. Fotos internas do local mostram que o carro rompeu a parede feita com chapas metálicas, e caiu dentro da quadra. Por sorte, não havia ninguém no espaço no momento do acidente.

La vidéo de l'effroyable accident de voiture de Sofiane #Kiyine (OH Leuven #Louvain) pic.twitter.com/YPUvWELbhB — Africa Scandal ✨ (@AfricaScandal) March 31, 2023

Segundo o site DH, da Bélgica, Kiyine sofreu múltiplas fraturas e foi levado a um hospital. Seu estado de saúde é estável, e ele não corre risco de morte.

Sofiane Kiyine tem 25 anos, e atualmente joga pelo OH Leuven, time da primeira divisão da Bélgica. Ele atuou pela Lazio em 2019 e defendeu Salernitana e Venezia por empréstimo.