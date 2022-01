Menina de 2 anos morre após se ferir com brinquedo que ganhou de Natal

Uma menina de dois anos morreu após cair de uma bicicleta que ganhou de Natal. A queda resultou numa uma infecção generalizada que levou uma bactéria ao sangue dela devido à um ferimento nas partes íntimas. O caso aconteceu em Santa Catarina.

A pequena Eloah Maiane Freire dos Santos, de dois anos, tinha o sonho de ganhar uma bicicleta, disse a mãe em entrevista ao g1. Ao receber o presente, ela foi correndo brincar. Durante a brincadeira, ela chegou a se atrapalhar ao tentar sair da bicicleta e caiu no chão, machucando sua parte íntima com o impacto.

A criança só avisou a mãe sobre o ferimento no dia seguinte, quando a região amanheceu inchada.Como estava reclamando de dor e também estava com febre, os pais a levaram a um hospital público. Ela foi examinada — segundo a mãe superficialmente —, e recebeu remédios para a dor e febre. "Falaram que era uma íngua [inflamação]", relembrou a mãe.

A menina continuou reclamando de fortes dores e, no dia 27 de dezembro, a região da ferida amanheceu mais inchada e inflamada. A família decidiu ir em um hospital particular e, após avaliações médicas, ouviram que deveriam administrar remédios para a dor e inflamação. A pediatra teria dito que o pus na ferida estava endurecido e eles precisariam dar banhos mornos para amolecê-lo e permitir o alívio daquela região.

Naquela noite, a menina não conseguiu dormir. Com dores insuportáveis, ela acordou os pais incomodada com o calor. A situação piorou ainda mais quando Eloah começou a convulsionar, por volta de 3h, já na madrugada do dia 29.

Os pais correram com a pequena até um pronto-socorro público, onde ela foi internada e passou por exames. Enquanto aguardava pela chegada de um especialista pediátrico, ela convulsionou novamente na enfermaria e precisou ser levada às pressas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Eloah precisava ser transferida para um hospital, mas não resistiu à transferência entre as unidades e morreu ainda na ambulância. A causa da morte, segundo os pais, foi um choque séptico causado, por uma bactéria no sangue dela, devido à infecção na ferida.