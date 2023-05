Menina de 3 anos morre em acidente após pneu estourar e carro capotar na Bahia

Uma criança de três anos morreu em um acidente na manhã desta terça-feira (2), na BR-242, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. A pequena Ana Clara Santana estava com a família no carro quando o pneu do veículo estourou, na altura do KM 919, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com o estouro do pneu, o motorista perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e capotou. O acidente foi por volta das 6h30 de hoje.

O carro da família seguia no sentido do povoado de Bela Vista. Ela viajava com os pais e mais duas crianças.

Com o acidente, Ana Clara morreu no local. Os pais e um menino foram socorridos ao Hospital do Oeste, em Barreiras, mas não há mais detalhes sobre o estado de saúde deles. Uma outra menina que estava no carro recebeu atendimento na UPA de Luís Eduardo. Também não há mais detalhes sobre o estado dela.

Já o corpo de Ana Clara foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Barreiras, mas não há informação sobre o sepultamento.