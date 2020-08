Messi se vê 'mais fora do que dentro' do Barça, segundo rádio

A era Messi no Barcelona parece, cada dia mais, estar chegando ao seu fim. Após o craque ter comprado uma cobertura em Milão - fortalecendo os rumores de que estaria de saída para a Internazionale -, ele teria dito a Ronald Koeman, novo técnico do clube espanhol, que se vê "mais fora do que dentro" da equipe. A informação é da rádio catalã RAC1.

Messi interrompeu as férias para conversar com o treinador, nesta quinta-feira (20). Os dois falaram sobre o futuro do Barça, que terminou a temporada sem títulos e com o vexame de levar a goleada por 8x2 para o Bayern na Liga dos Campeões.

Koeman apresentou para o astro argentino seu projeto e ouviu as intenções do jogador - que, segundo a RAC1, teria afirmado que não enxerga um futuro claro na equipe. Messi, porém, tem vínculo com o Barcelona até junho de 2021, e a multa para rescisão é de 700 milhões de euros (R$ 4,7 bilhões).

A manutenção do craque no time é uma das prioridades do Barça. Quando foi apresentado, Koeman disse esperar que Messi continue na equipe.

"Claro que quero tê-lo no meu time. Ficaria encantado em trabalhar com ele porque ele te ganha os jogos. Se conseguir o rendimento de sempre, fico contentíssimo que fique. Ele tem contrato. Temos que falar com ele, claro, pois é o capitão do time. Temos que falar com vários jogadores, tomar decisões. No caso de Messi, espero que fique mais anos aqui", disse o técnico.