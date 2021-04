Mestre na arte de empreender: conheça a trajetória do chef Arthur Pendragon

O empreendedorismo está na vida de Arthur Pendragon Marques Brito (@chefarthurpendragon) desde criança, quando via o trabalho da mãe no restaurante e pousada que a família mantinha na Chapada Diamantina. “Naquela época, cozinhar era um hobby e eu fazia questão de ajudar minha mãe”, conta.

Anos mais tarde e já morando em Feira de Santana, ele apelou para os conhecimentos e o talento na cozinha para ganhar independência financeira e passou a vender lanches, doces e chocolates no colégio. A iniciativa deu tão certo que conseguiu montar uma cozinha só para ele, com a grana que ganhou.

A trajetória desse chef com nome de rei será o tema do programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira, na página do Jornal Correio, às 18 horas, no Instagram. Durante a conversa com Flávia Paixão (@flaviapaixaooficial), Arthur vai falar sobre sua experiência no programa Mestre do Sabor (Globo) e como ele redescobriu a comida brasileira.

Como outros tantos empreendedores no ramo da alimentação, Arthur também foi impactado com a pandemia e as medidas restritivas. A manutenção da equipe sem que houvesse demissões, a reinvenção com os congelados, o convite a diferentes chefs para apresentarem algo especial uma vez por mês foram algumas das iniciativas desse mestre na arte culinária para manter seu sonho vivo.

Sem tempo para lamentar a pandemia ou chorar sobre as dificuldades, esse ano, inovando mais uma vez, ele investiu numa velha paixão: os chocolates. O resultado foi a venda de mais 200 ovos nessa Páscoa, além da implementação de kits para presentear.

Um dia após o programa, Arthur anunciará uma linha especial de sanduíches e implementará pratos especiais como a coxinha de maniçoba e o pastel de hauçá. Para saber mais sobre o sabor de empreender não perca o bate papo, a partir das 18 horas, no canal do Jornal Correio, no Instagram.