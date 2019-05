Meu Domingo: Confira as dicas do escritor Edgard Abbehusen

Tenho uma relação intensa com Salvador. Nascido e criado em Muritiba, no Recôncavo, minhas férias eram aqui. E nada melhor do que me conectar com lugares e sensações que têm importância afetiva no meu coração. Tenho rituais e roteiros preferidos nos domingos, desde que vim morar aqui.

Top 3

Manhã tranquila - A manhã é quase uma meditação. Não gosto de marcar nenhum tipo de compromisso. É o famoso “O que rolar”, sabe? Embarco em leituras, textos para as redes sociais ou faço algo pro almoço, já que adoro cozinhar. Dica de livro: Um Copo de Cólera, de Raduan Nassar.

Rio Vermelho: diversão garantida e democrática (Foto: Evandro Veiga)

Pôr do sol mais tranquilo = É o meu santuário particular. A Ponta do Humaitá tem a vista mais bonita do pôr do sol de Salvador. Tem o cheiro do acarajé, o muro riscado com declarações de amor, casais iniciando, refletindo ou terminando relações. Famílias se reencontrando. Sou apaixonado, de verdade.

Noite democrática - O Rio Vermelho me remete às noites de Cachoeira, cidade vizinha de Muritiba. Acho que essa seme- lhança me pegou pelo coração. Uma noite democrática, diversa e divertida. Com opções pa- ra todas as tribos. Brinco que todo mundo deveria aproveitar as ruas do Rio Vermelho ao menos 10 vezes na vida.



*Colaborou com o CORREIO