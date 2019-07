Meu Domingo: Lazzo é o convidado da semana

Hoje, o domingo do cantor e compositor Lazzo será diferente. Em cartaz com o show Batuques do Coração, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, ele está concentrado em torno da apresentação, que celebra o samba clássico baiano (R$ 50|R$ 25).

Lazzo explica que a apresentação homenageia as antigas escolas de samba baianas, os blocos de índio e cantores como Walmir Lima, Ederaldo Gentil, Edil Pacheco e Nelson Rufino. “Diria que este samba é poesia pura, marcado por belas melodias”, resume o artista. Nos domingos em que está longe do palco, ele gosta de ficar de boa, vendo filmes em casa ou curtindo com os amigos. Confira as dicas de Lazzo.

Democracia e Vertigem - Lazzo Mabumbi se define como “muito caseiro”. Seus domingos, conta, inclui passar uma boa parte do tempo casa, vendo filmes. O do momento, indica, é Democracia e Vertigem, disponível na Netflix. “Já assisti duas vezes e acho que vou assistir mais uma”, contabiliza Lazzo, que se impressionou com o recorte feito pela cineasta Petra Costa no documentário que mostra os rumos recentes da política nacional .

Almoço especial - Quando sai de casa, diz Lazzo, vai atrás de um lugar bacana para almoçar. Entre seus restaurantes preferidos estão o Paraíso Tropical e o Frango do Moura.

Bom de Papo - Outro programa que Lazzo adora é reunir os amigos “para sentar em qualquer lugar da cidade e conversar”. Ele diz que não importa onde, mas tem que ser longe do celular, olho no olho.