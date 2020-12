‘Meu maior objetivo enquanto artista é ser fôlego para quem me ouve’, diz Jota.Pê

A música é a arte que dialoga com o afeto e a ancestralidade. É assim que pensa o cantor Jota.Pê ( @jota.peoficial) que foi o entrevistado de Midiã Noelle (@midinoelle) do programa Conexões Negras desta sexta-feira (18). ‘O meu maior objetivo enquanto artista é ser fôlego para quem me ouve’, destacou o cantor durante a entrevista, ao vivo, pelo Instagram do @correio24horas.

Com vertentes que vão de Jorge Ben a Caetano Veloso, passando pelo manguebeat de Chico Science, o cantautor paulistano Jota.pê, lançou seu primeiro álbum “Crônicas de um Sonhador” em novembro de 2015, e recentemente 3 singles pertencentes ao EP “Garoa”. "A música na minha vida foi acontecendo. Fui descobrindo aos poucos meus talentos", afirmou o artista durante a entrevista.

O artista já se apresentou no TEDx, Memorial da América Latina, Rio2C, Show Livre e outros, além de participar do The Voice Brasil 2017, sendo considerado por Lulu Santos uma das melhores vozes de todas as temporadas do programa. Em 2020, participou com seu projeto em duo "ÀVUÀ" do disco em homenagem a Adoniran Barbosa chamado "Onze" ao lado de artistas como Elza Soares, Zeca Baleiro e Francisco El Hombre.

O artista aproveitou a entrevista para refletir o momento que estamos vivendo e depositou esperanças em 2021. "Independetne de todas as tretas que estamos vivendo o importante é que a gente não desita de si mesmo. Eu estou esperançoso com o futuro. Esses momentos devem servir para nós pararmos para entender o que está acontecendo e tirar algo de novo e positivo (...) merecemos um ano de 2021 muito melhor", afirmou.

A entrevista teve ainda a presença de @cantabrunablack com quem Jota.pê está gravando. Reveja a conversa: