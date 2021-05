Mezzogiorno: restaurante Fasano está com novo menu executivo no horário do almoço

Quem já vivenciou uma experiência gastronômica em qualquer dos restaurantes da rede Fasano sabe que eles primam pela excelência dos ingredientes e incentivam a criatividade dos chefs no preparo dos pratos. Por aqui não poderia ser diferente.

Salada verde com muçarela é uma das opções de entrada

Sob o comando do chef baiano Lomanto Oliveira, o Fasano Salvador segue à risca este conceito e está sempre trazendo novidades no seu cardápio que não raro supera os anteriores. E é nessa linha que o restaurante apresenta o seu novo menu batizado de Mezzogiorno, que em italiano significa meio-dia. Ou seja, é um executivo servido no sagrado horário do almoço, das 12h30 às 15h.

Tartare de atum: uma das sugestões para abrir o mezzogiorno

Em tempos de pandemia e restrições, a casa italiana está limitando essas novidades apenas às quintas e sextas-feiras exclusivamente no local. Nada de delivery ou take away. Para a direção da rede, a apresentação é tão importante quanto o sabor do prato saído da cozinha direto para a mesa do cliente. Daí a decisão de não oferecer os serviços.

Espaguete de camarão e berinjela: porção generosa

Na última quarta-feira (26), o restaurante abriu uma exceção para o Correio – que mantém sua equipe trabalhando em casa - e, com todo o cuidado e delicadeza, enviou o novo menu para que pudéssemos experimentar suas novas criações. Tudo preparado apara que tivéssemos a mesma experiência que teríamos in loco. Com direito a suporte para montagem dos pratos, orientações sobre uso de molhos e uma linha direta com o chef de cozinha para esclarecer dúvidas.

Costelinha de porco com molho e cuscuz marroquino

Não precisou, claro, tudo foi pensado para que fosse um sucesso. E foi! precisa dizer que a farra gastronômica foi digna de uma Festa de Babette. Todos os pratos vieram acondicionados em sofisticadas embalagens térmicas e com todas as orientações para montagens e consumo. Um luxo, como tudo que leva a assinatura do grupo paulistano.

Já nas entradas - que teve carpaccio de peixe com pomodoro, polenta com queijo brie e Tartar de salmão com mostarda em grãos – o sorriso de satisfação e prazer deste que vos escreve se abriu e, depois de um respiro de regozijo, já estava pronto para degustar os pratos principais.

Raviole de siri com molho de tomate e manjericão

Vale ressaltar que, apesar de optarem por não fazer entregas a domicílio, consideramos que estão sim aptos a oferecer este serviço. Tudo chegou quentinho e com aquele frescor que costumamos ver na mesa do restaurante.

Mas o melhor ainda estava por vir: os pratos principais. Espaguete com camarão, berinjela e tomate, rondelli gratinado com presunto cru e ricota e costelinha suína em baixa temperatura acompanhada de cuscuz marroquino. A massa, feita na própria casa, estava al dente e os camarões grandes e numa porção bem equilibrada. Só ajustei um pouco o sal, mas isso é sempre pessoal.

Para fechar uma boa pedida é o cheesecake com calda de goiaba

Para fechar essa segunda etapa do almoço, veio ainda um linguado com molho de champignon, alcaparras e sarnambi acompanhado de legumes grelhados. O filé generoso estava no ponto certo, mas o molho... ah! o molho estava dos deuses!

Com espaço reservado para a costelinha suína, partimos para cima com apetite. Crocante na medida certa, a porção, não tão generosa quanto os demais pratos, mas suficiente para quem opta pelo menu completo com entrada prato principal e sobremesa, está de bom tamanho.

Se aquela altura a felicidade era um prato com assinatura Fasano, era porque ainda não havia aberto as embalagens das sobremesas. Vieram três, mas o mezzogiorno, para quem quiser ir lá provar, tem muito mais. Não só sobremesas como outras opções de entradas e pratos principais.

Outra riqueza da doçaria do cardápio é a ambosia

Mas voltando a doçura que sempre arremata qualquer banquete, vale destacar o petit gateau recheado de doce de leite e o cheesecake com calda de goiabada. Precisa dizer mais? Sim, melhor que isso só indo lá apreciar o restante do cardápio e aplaudir o talento e a criatividade do chef Lomanto Oliveira. O menu completo, incluindo entrada, prato principal e sobremesa sai por R$ 99,00 e as reservas podem ser feitas pelo telefone 71 2201 6300.