Milton Nascimento confirma que vai se despedir dos palcos após turnê

O cantor Milton Nascimento, 79 anos, anunciou durante o Altas Horas que vai se despedir dos palcos ao final da turnê em que vai celebrar seus 80 anos.

"Solto a voz na estrada desde os 13 anos. Minha música me levou aos quatro cantos do mundo em seis décadas. Me tornei cidadão do mundo sem deixar de ser brasileiro", disse o artista, em vídeo enviado ao programa.

"Este ano completo 80 anos e essa turnê marcará minha despedida dos palcos. Da música jamais", explicou. Milton faz aniversário no dia 26 de outubro.

Batizada de Última Sessão de Música, a turnê de Milton vai percorrer o Brasil até o final do ano.