'Minha maior decepção', desabafa Alexandre Frota sobre Bolsonaro

Se nas eleições de 2018 Alexandre Frota foi um dos defensores mais ferrozes de Bolsonaro, parece que a opinião do ex-ator mudou. Eleito deputado federal pelo PSL, mesmo partido do presidente, ele classificou Jair como sua "maior decepção".

“Eu aprendi muito cedo na Câmara que você não tem muito tempo para se decepcionar com as pessoas. Mas quem mais me decepcionou, com toda a certeza, foi o Bolsonaro”, admitiu ele à revista Época.

Ao comentar à respeito dos eleitores do presidente que não gostam dele, não poupou e fez duras críticas com uma comparação. "Os bolsonaristas que não gostam de mim são xiitas. Me dão nojo. Atrás do computador é fácil, são iguais os petistas: fazem barulho, mas são cagões", afirmou.

Polêmicas

Frota é bastante ativo nas redes sociais, em especial no Twitter. E para defender Bolsonaro, ele acabou criticando muita gente conhecida. Entre os alvos do atual deputado está José de Abreu, que também usa muito suas redes para militar, só que de lado oposto.

Entre as várias vezes que Frota decidiu criticar o ator global, ele chegou a chamá-lo de "comunista" e "covarde", além de garantir que o mesmo "mamava" nas tetas do governo.