'Minha virgindade foi roubada', diz blogueira dopada e estuprada em festa

A blogueira Mariana Ferrer denunciou, na noite desta segunda-feira (20), ter sido vítima de estupro durante uma festa em Florianópolis (SC), na qual, segundo relatou, teve a "virgindade roubada".

Ela explica que a situação ocorreu em dezembro do ano passado, quando foi dopada e estuprada por um estranho em um clube de praia frentado por pessoas de classe alta. O local em questão é o Café de La Musique Floripa, que disse estar prestando apoio à investigação (ver nota mais abaixo).

"Minha virgindade foi roubada de mim junto com meus sonhos. Fui dopada e estuprada por um estranho em um beach club dito seguro e bem conceituado da cidade", afirmou, em um relato divulgado em seu Instagram.

Ela revela que foi para casa sozinha e se queixa de que as pessoas que a acompanhavam naquela noite a deixaram vulnerável.

O ataque sexual ocorreu em uma espécie de camarim do clube, na parte em que funcionava uma casa noturna.

Ela explica que ao chegar em casa, ainda sob efeito da substância, desnorteada, sua mãe tirou sua roupa e viu que estava suja de sangue e com cheiro de esperma.

A blogueira relatou ainda que não tem conseguido dormir e que sofre consequências físicas e emocionais do ocorrido.

Investigação

A jovem também lamentou das investigações policiais, que ainda não identificaram nenhum suspeito. "Vejo a polícia civil empenhada em proteger apenas o criminoso e o local do crime por se tratar de pessoas de 'poder e dinheiro'. Aonde está o apoio devido à vítima e sua família, que são devastadas por tamanha crueldade?", questionou.

A Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis realizaria uma coletiva, nesta terça, para falar sobre o acompanhamento do caso.

Posicionamento

Em nota, o Cafe de La Musique Floripa informou que, em resposta aos comentários vinculando seu nome ao caso, informou que "está apoiando as investigações relacionadas com a jovem Mari Ferrer desde dezembro de 2018".

"O Cafe de La Musique repudia veementemente toda e qualquer violência, e ressalta ainda que tem colaborado e auxiliado fornecendo tudo que lhe fora solicitado e que envolvem o suposto fato, tais como: vídeos, fotos e cartão de consumo. Tudo que dispúnhamos foi imediatamente entregue à polícia, assim que se tomou ciência da acusação. A casa está auxiliando nas investigações e preza para que se alcance o esclarecimento dos fatos da melhor forma e o mais cedo possível, tendo total confiança nas autoridades constituídas na apuração completa do caso", afirma a casa.

Confira trechos do relato feito pela blogueira.

Abordagem e falta de apoio

"O agressor não se aproximou de mim quando eu estava lúcida. Eu não tenho lembranças dele. Fui levada para um lugar desconhecido por mim e acredito que também seja para a maioria das pessoas que lá frequentam. Nenhuma das pessoas que me acompanhava no dia me socorreu, pelo contrário, me abandonaram, negaram meus pedidos de socorro, e todas as provas levam a crer que compactuaram para que o estuprador pudesse agir”.

Vulnerável

“Uma pessoa que está dopada ou bêbada não tem condições de dar seu consentimento, ficando altamente vulnerável, por isso são chamadas ‘drogas do estupro’. Não existe desculpa para violência sexual. Fazer qualquer ato libidinoso/ter conjunção carnal com mulher embriagada ou dopada é considerado, segundo a lei, estupro de vulnerável”.

Desespero da mãe

“Consegui chegar em casa, graças a Deus. Minha mãe, ao ver meu estado, tirou minhas roupas e se deparou com a pior cena da vida dela, minhas roupas estavam cheias de sangue e odor forte de esperma. O estrago foi grande, físico e emocional. Danos psicológicos que infelizmente só quem também é a vítima pode mensurar”.

Pesadelos, 'poder e dinheiro'

“Nunca imaginei que passaria por isso na minha vida. Tenho pesadelos horríveis que me fazem dormir só depois do dia clarear, sentia dores fortes pra urinar, dores no corpo, entre as coxas. Em contrapartida, vejo a Polícia Civil empenhada em proteger apenas o criminoso e o local do crime por se tratar de pessoas de 'poder e dinheiro'. Aonde está o apoio devido à vítima e sua família, que são devastadas por tamanha crueldade?”.

Provas do crime