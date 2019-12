Mini fã que viralizou em vídeo com Maju conhece a jornalista

A pequena Maria Alice, de 2 anos, que viralizou ao comparar o seu cabelo com o de Maju Coutinho, conheceu a apresentadora nesta terça-feira (3). Elas se conheceram durante uma participação no programa Encontro com Fátima.

Tímida diante das câmeras, Alice não conseguiu falar muitas coisas a Maju, mas abraçou a apresentadora e falou que gosta de deixar o cabelo solto. Quando Maju fala sobre os cabelos, a menina diz: "Tá vendo?", apontando para a própria cabeça. "Parece com o meu?", a jornalista pergunta. "É", diz Alice.

E esse #Encontro mais fofo do mundo! A pequena Maria Alice finalmente conheceu @majucoutinho ???? . Reveja o que rolou ➡️ https://t.co/uaFPDCOD1p

"Hoje em dia quando eu vejo a Maria Alice e várias com o cabelo crespo e cacheado assumindo numa boa, já valeu a jornada aqui." pic.twitter.com/AUPr4GBLqz — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) December 3, 2019

Alice foi ao estúdio da Globo, em São Paulo, acompanhada da mãe, que ressaltou a importância da filha se reconhecer na televisão. "Eu alisei meu cabelo por muito tempo. Eu não tive representatividade. O nascimento da Maria Alice ajudou muito", contou.

Nas imagens, que chegaram a ser compartilhadas pela apresentadora, a criança se "reconhece" na TV ao ver a jornalista de cabelo cacheado, como o dela, e diz: “Esse aqui é meu cabelo! Está parecendo meu vestido amarelo, yellow”.

“Gosto da Maju, porque meu cabelinho é igual o dela, é muito lindo, olha! Ela é bonita. Minha mãe que arruma meu cabelo”, comentou Maria Alice em entrevista ao G1.