Ministério anuncia R$ 25 milhões para pesquisas científica e tecnológica na Bahia

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciou a liberação R$ 25 milhões em investimentos em pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico na Bahia. Somente para o Parque Tecnológico serão R$ 9 milhões em recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

O anúncio foi feito pela ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, durante solenidade com o governador Jerônimo Rodrigues, o secretário da Setre, Davidson Magalhães, e outras autoridades, na tarde desta quinta-feira (25), no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (CAB).

O ministério deve liberar também R$ 10 milhões para financiar dois projetos que serão implementados na Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Os projetos são o Centro Público Digital de Economia Solidária e o Centro Vocacional Tecnológico para games e aplicativos.

Os projetos estão em fase final de construção. Os recursos devem ser liberados tão logo as ações estejam prontas para serem implementadas. No caso do Centro Público de Economia Solidária, a ideia é criar condições para que empreendedores que residem distante de grandes centros urbanos tenham facilidade em comercializar seus produtos através de uma plataforma digital. Já o Centro Vocacional Tecnológico buscará capacitar jovens na área de tecnologia, sobretudo no setor de games.