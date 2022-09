Ministro do turismo se reúne com a Fercomécio-BA para discutir futuro do setor no estado

Em reunião realizada na manhã desta sexta (9), na sede da Fecomércio-BA, representante do Comércio Baiano, com a presença do ministro do Turismo Carlos Alberto Gomes de Brito, foram discutidas estratégias para alinhar ações em prol do turismo no estado.

O encontro ainda contou com a presença do presidente Kelson Fernandes e do coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Federação, Glicério Lemos, além de representantes do trade turístico.

O diálogo passou ainda pelo incentivo ao empreendedorismo no turismo e facilitação de acesso às linhas de crédito, com incentivos específicos para o trade turístico, visando contribuir para o desenvolvimento da atividade e recuperação econômica do país.

"Nós estamos trabalhando junto ao estado e município com o intuito de fortalecer o turismo na região. Hoje contamos com Salvador e Porto Seguro como destinos mais procurados e nosso trabalho hoje é fortalecer promoção nacional e internacional da Bahia, em um momento de retomada da economia. Isto já está sendo realizado pela Embratur, agência responsável pela promoção do Brasil no exterior. E além disso, estamos participando das principais feiras internacionais, vários encontros com o trade internacional para que a gente possa trazer o turista de fora para o Brasil", declarou o ministro.

O presidente Kelsor Fernandes aproveitou o momento para ressaltar a importância da participação da Federação ao projeto 'Vai Turismo' da CNC - Confederação Nacional do Comércio.

“O Vai Turismo foi uma grande consulta pública nacional que envolveu diferentes atores do segmento turístico, formando uma grande rede que debateu as necessidades do turismo pós-pandemia em cada Estado, pensando conjuntamente nas propostas que pudessem efetivamente promover o desenvolvimento sustentável do setor”, ressalta Kelsor Fernandes.

Além disso, reforçou o incentivo a qualificação, capacitação profissional e a formação contínua para a população local, trade turístico e gestores públicos. "Para atender esta demanda, já coloco à disposição o nosso Senac, braço de educação profissional do Sistema Fecomércio-BA".