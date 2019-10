Ministro entra no mar com óleo e diz que praias estão 'aptas para banho'

Em visita à praia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse que as praias do Estado e de todo o Nordeste estão limpas e prontas para receber turistas. O gestor desembarcou em Pernambuco na manhã desta sexta-feira (25) para avaliar os impactos do desastre com óleo que atinge praias pernambucanas.

"A região aqui está completamente apta à frequentação de turistas. É importante ressaltar que as praias do Nordeste estão aptas para o banho e estão completamente limpas", falou. Marcelo afirmou também que a pasta já está 'preparando ações de publicidade e promoção da região para mostrar a realidade, que é de praias limpas."

No entanto, Marcelo não apresentou qualquer estudo técnico sobre a qualidade da água. De acordo com Andrea Xavier, coordenadora do laboratório de pesquisa do da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), o órgão deve divulgar ainda nesta sexta um balanço sobre o assunto de acordo com Andrea Xavier, coordenador do laboratório de pesquisa do órgão.

Fragmentos de óleo foram encontrados em algumas praias nesta sexta-feira, como Candeias e Piedade, em Jaboatão, e Sossego, em Itamaracá.

"O Ministério do Turismo disponibilizará R$ 200 milhões em linhas de crédito, por meio do Fungetur, para pequenos e médios empreendedores que precisem de capital de giro, reformas, investimentos nas áreas afetadas pelo óleo que veio do mar", disse. Perguntado sobre que empreendedores se referia, o ministro não entrou em detalhes. As informações são do Jornal do Commércio.