Ministro manda bloquear perfis de Daniel Silveira em redes sociais

Os perfis de Instagram, Twitter e Facebook do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) estão indisponíveis nesta sexta-feira, 19. A ordem de bloqueio das contas partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), depois que o parlamentar foi preso por divulgar vídeo com ataques aos integrantes da Corte e defesa da ditadura militar.



A assessoria de imprensa do parlamentar informou que as contas foram fechadas e falou em censura. "O Instagram do deputado Daniel Silveira foi totalmente fechado para seus seguidores, ou seja, CENSURADO. Estamos testando as demais plataformas", diz um comunicado publicado no Twitter. Pouco depois, a conta no Twitter também foi suspensa. Um aviso sinaliza que a conta está retida por conta de uma demanda judicial.



A reportagem entrou em contato com o Instagram, Twitter e o Facebook, que ainda não comentaram o bloqueio.