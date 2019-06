Mistério: Bebê de dois meses some enquanto dormia com os pais

Um mistério tem intrigado os moradores da cidade de Belágua, no Maranhão. Na última sexta-feira (21), um bebê de dois meses desapareceu enquanto dormia com os pais no mesmo quarto.

De acordo com a Polícia Militar do Maranhão, os pais dormiam em uma cama e a criança em uma rede, quando despareceu. A casa onde a família mora não possui uma porta, apenas uma cortina proteje a entrada.

Os pais só deram conta que o bebê havia sumido quando acordaram, por volta das 6h30 da manhã da sexta (21).

Uma das linhas de investigação é de que os pais têm alguma relação com o sumiço. O casal chegou a ser hostilizado pela população, mas ambos afirmam que não possuem nenhuma relação com o desaparecimento e estão desesperados em busca do filho.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros estão realizando buscas na região em busca do bebê. Além disso, o caso está mobilizando toda a cidade, que está realizando uma campanha nas redes sociais em busca da criança. Uma passeata também já foi realizada, e os moradores cobram respostas por parte das investigações da polícia.