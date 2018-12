Modelo que desfilou no Afro Fashion Day é eleita Miss Brasil

A modelo soteropolitana Adryelhe Peixoto, de 18 anos, é a nova Miss Brasil. Ela é moradora do Nordeste de Amaralina e já ganhou quatro prêmios de beleza. Em novembro, ela desfilou no Afro Fashion Day e foi destaque na capa do Jornal CORREIO. No mesmo evento, Jesus de Lima, de 21 anos, do Distrito Federal recebeu o título de Mister Brasil.

(Foto: Rubens Apolinário/Divulgação)

"Foi um sonho e agora está sendo realizado", escreveu a baiana em um post emocionado sobre o evento. Segundo a assessoria da jovem, como prêmio ela ganhou uma viagem para Curaçao e já tem agenda nacional. Uma das juradas do evento, Jojo Todynho, esteve na torcida por Adryelhe.

Sempre sonhou ser miss

Adryelhe tem 1,84m, é natural de Salvador e trabalha como modelo profissional. Desde os 14 anos já pisa as passarelas participando de disputas: Concurso Beleza Black, Miss Bahia juvenil e do concurso Garota Base Comunitária de Segurança.

Tantas faixas foram decisivas para fazer a jovem tentar concorrer ao Miss Bahia. E ganhou. Na época, ela falou sobre ser uma representante baiana de pele negra e cabelo crespo. “Eu sou negra raiz, com nariz grande, lábios grandes e acho que isso é uma quebra de padrões, porque é muito comum ver negras misses com traços finos”, afirmou.