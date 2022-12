Modelos com Síndrome de Down e outras deficiências participam de desfile em Salvador

Modelos com Síndrome de Down e outras deficiências participam de desfile em SalvadorCom a ideia de promover inclusão e representatividade, e também combater o preconceito e o capacitismo, modelos com Sìndrome de Down e outras deficiências participam da 2ª edição do Desfile Saindo da Invisibilidade. O evento acontece no próximo dia 19 de dezembro, a partir das 17h30, no Shopping Bela Vista. O projeto faz parte da Associação Unidos pelo Amor, que é presidida e idealizada por Dira Ramos, mãe de Isabela Victoria, de 11 anos, que também tem síndrome de Down.

Na ocasião, estarão presentes representantes da Apae e autoridades que lutam pela inclusão social das pessoas com deficiência, como a Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, e a primeira-dama Rebeca Reis, atuantes na causa das pessoas com deficiência, além da primeira digital influencer com Síndrome de Down do Brasil, Cacai Bauer.

“Sou mãe de Isabela, de 11 anos, e quero que a sociedade entenda que a deficiência é apenas uma condição da pessoa, e não a define. O que restringe a PCD é o preconceito, a falta de informação, além da falta de empatia e equidade. Essas ações vêm para desconstruir preconceitos. Este é meu propósito de vida”, declara Dira Ramos.

Leia mais em Alô Alô Bahia