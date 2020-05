Moradores de Castro Alves protestam após prefeitura bloquear ruas com tapume

A prefeitura de Castro Alves instalou, no último sábado (9), tapumes de ferro em nove vias de acesso à Praça Dionísio Cerqueira, onde fica 80% do comércio da cidade. Segundo explicou o prefeito Thiancle Araújo, o controle de acesso visa conter o avanço da contaminação pelo novo coronavírus no município. Outras sete ruas estão abertas e possuem barreiras sanitárias.

A medida não agradou a alguns moradores. Por volta das 19h de terça-feira (12), cerca de dez pessoas protestaram contra a decisão em frente ao tapume que interditou a Rua das Pedrinhas. Em vídeo da manifestação, é possível ver as pessoas aglomeradas em frente à barreira para bater panelas.

Até esta quarta-feira (13), a cidade registrou 11 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, dos quais um paciente já se encontra curado. Seis casos suspeitos aguardam o resultado dos exames e 28 pessoas tiveram o diagnóstico para a doença descartado.

De acordo com o prefeito de Castro Alves, a manifestação tinha motivações políticas e a maior parte da população aprovou a medida, que, inclusive, foi discutida com os comerciantes antes da aplicação.

“No local que ocorreu a manifestação, moram parentes de um ex-prefeito que é pré-candidato à prefeitura nesta eleição. É possível que algumas pessoas tenham se incomodado com o bloqueio, mas elas terão que andar apenas 100 metros até a outra rua para acessar a praça. A avaliação é de um forte apelo político”, disse.

Barreiras sanitárias foram montadas nas ruas que continuaram abertas (Divulgação/Secretaria de Saúde de Castro Alves)

O vídeo circulou pelos grupos e redes sociais da cidade. Segundo Araújo, a população demonstrou uma grande reação contrária à manifestação. “As pessoas entendem a necessidade de se isolar. Essa medida é um esforço para evitar o surgimento de novos casos na cidade e não está impedindo o acesso à praça”, relatou o gestor, que ressaltou que os tapumes serão mantidos enquanto houver necessidade.

Com os bloqueios, a população pode acessar a praça por outras sete vias - todas com barreiras sanitárias. De acordo com Araújo, o fechamento das ruas faz com que os moradores passem, obrigatoriamente, pelas barreiras sanitárias. “Nas barreiras, o primeiro controle é do uso das máscaras. Apenas quem usa máscara pode entrar na região. São cerca de 100 funcionários atuando na fiscalização, que também conta com a aferição da temperatura, a higienização com álcool em gel e a orientação da população sobre como se portar no comércio para evitar contaminações”, explicou.

Na cidade, os estabelecimentos comerciais funcionam de segunda a sábado com horário reduzido até as 15h. Bares podem funcionar apenas com delivery. Já as academias, escolas e templos religiosos estão fechados. Também é proibido consumir bebidas alcoólicas na rua. Os postos de gasolina e as farmácias são os únicos estabelecimentos comerciais que podem manter o horário de funcionamento normal.

Além da instalação dos tapumes, a prefeitura da cidade também possui centros de acolhimento para pessoas que não podem ficar isoladas de forma adequada em casa, realiza a desinfecção das ruas com hipoclorito de sódio e instalou lavatórios pela cidade. A administração municipal ainda entregou 15 mil máscaras para a população antes do início da obrigatoriedade do uso do item. Equipes de fiscalização do município atuam em Castro Alves para garantir o cumprimento dos decretos municipais de combate ao coronavírus.

*Com orientação da subeditora Nanda Varela