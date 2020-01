Morar Melhor investe R$ 1 milhão e reforma 202 casas em Pau da Lima

Através do programa Morar Melhor, a preitura de Salvador, na figura do prefeito em exercício Bruno Reis, entregou 202 imóveis reformados em Pau da Lima, na noite de quarta-feira (8). Ao todo, foram investidos pouco mais de R$ 1 milhão em residências da região.

“Eu achava que morreria em uma casa que me dava vergonha. O telhado estava bem estragado. Quando chovia, alagava tudo, acabando com móveis e eletrodomésticos. Mas a Prefeitura resolveu o problema e ainda fez a pintura, trocou portas e janelas, ajeitou a laje. Isso melhorou a minha vida e aumentou a minha autoestima. Eu me sinto em um novo lar”, disse, emocionada, a viúva Dayse Souza, que mora no local há 28 anos.

“Fiquei sensibilizado quando entrei na casa de Dona Dayse e descobri que ela vivia com uma pensão pela morte do esposo, que mal dava para pagar as despesas do mês. Não sobrava um dinheirinho para reformas. Poder mudar isso é o que faz valer a pena ter optado por servir e ajudar as pessoas a resolverem seus problemas e melhorarem de vida”, destacou Bruno Reis.

De acordo com o prefeito em exercício, o Morar Melhor já beneficiou 30 mil famílias em 86 bairros da capital baiana. “Agora, nós vamos lançar a terceira etapa do programa, para chegar a outras localidades pobres e carentes, regiões onde as pessoas sofrem ainda com a insalubridade, em habitações que não têm reboco ou pintura”, assinalou Bruno Reis, que também é secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

Ele ressaltou que a Prefeitura vai reformar 40 mil casas até o final deste ano, em Salvador. “Precisamos avançar ainda mais com essa iniciativa, que se tornou uma referência nacional na área social”, avaliou.

Foto: Divulgação

Programa

O Morar Melhor se destina às famílias que vivem em residências localizadas em comunidades carentes. Por meio dessa iniciativa, componentes básicos e estéticos dos imóveis são recuperados, dando mais conforto e dignidade às pessoas beneficiadas pelo programa.

A administração municipal realiza intervenções de até R$ 5 mil por imóvel, incluindo serviços de pintura e reboco, troca de esquadrias e substituição de vasos sanitários e pias, além da recuperação ou troca de telhado.

O Morar Melhor já contemplou localidades como Calabetão, Dom Avelar, Alto das Pombas, Calabar, Cosme de Farias, Luís Anselmo, Vila Canária e Pau da Lima. A seleção dos imóveis é feita de acordo com critérios técnicos do programa, como áreas com maior número de casas sem alvenaria ou revestimento, residências que possuem moradores abaixo da linha de pobreza, com renda per capita inferior a R$ 85/mês, e que tenham predominância de mulheres chefes de família.