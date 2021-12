Morre aos 29 anos o cantor sertanejo Yago, da dupla com Santhiago

Morreu nesta quarta-feira (29), o cantor sertanejo Yago, 29 anos, que fazia dupla com Santhiago. O artista estava internado desde o início de dezembro no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, por causa de um linfoma que causou uma pneumotórax. Cantor era conhecido por imitar as vozes de outros sertanejos.

Segundo a assessoria, Carlos Hiago Francisco Piemonte Silva lutava contra o linfoma desde 2018. Ele era natural de Caieiras, São Paulo, mas morava em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, desde 2012.

O velório será nesta quinta-feira (30), a partir das 8h, na capela 2 do Cemitério Paroquial Colônia Orleans, em Curitiba. O sepultamento acontecerá às 14h.

Uma homenagem feita pela equipe do cantor foi publicada pela equipe na página da dupla. "A voz forte e marcante do nosso amado Yago agora está sendo aplaudida no céu", diz a postagem.