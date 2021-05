Morre cão policial que participou de 'A Força do Querer'

O cachorro policial Aeron morreu na noite da sexta-feira (30) em Itaperuna, no Rio de Janeiro. O pastor belga contracenou com a atriz Paolla Oliveira na novela A Força do Querer, da Rede Globo. Aeron estava em tratamento contra um câncer e passou por uma cirurgia três dias antes de morrer.

O animal esteve em cenas importantes da novela, que foi ao ar em 2017 e foi reprisada este ano, em versão especial. O cachorro fazia parte das operações policiais comandadas na trama pela Major Jeiza, personagem de Paolla.

A atriz fez uma homenagem ao cão nas redes sociais. "Que bom que você encontrou alguém que te cuidou até o fim!!! Agora Iron virou estrelinha. Descansa, meu eterno parceiro de cena, você foi muito valente sempre. Eu e Jeiza agradecemos", escreveu.

Aeron, na vida real, esteve por muitos anos a serviço do Batalhão de Ações com Cães, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Já aposentado, ele foi adotado por um policial que mora em Itaperuna. Ele descobriu que o animal estava com câncer depois de levá-lo para um atendimento ortopédico.

Com o tumor, Aeron tinha dificuldades para caminhar e comer. Ele foi operado quando o tumor na cavidade abdominal se rompeu. Ele estava se recuperando, mas acabou morrendo na sexta. O cachorro tinha 11 anos.